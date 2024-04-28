Цей салат вражає своїм смаком та ніжністю. Вдале поєднання продуктів гарантує, що він зникне зі столу просто за лічені хвилини.

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Рецепт салату з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 2 курячих філе;

– половина банки консервованої кукурудзи;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 великий свіжий огірок;

– 6 яйця;

– 200 грамів майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе варимо або запікаємо. Нарізаємо кубиком і викладаємо у миску для салату (для гарної форми можна скористатися кондитерським кільцем). Змащуємо щедрим шаром майонезу. Потім викладаємо та розрівнюємо кукурудзу та знову змащуємо майонезом. Викладаємо тертий сир і робимо сіточку з майонезу. Ту саму процедуру повторюємо з огірками. Варені яйця ділимо на жовтки та білки. Жовтки дрібно натираємо та кладемо у салат. Солимо і даємо трішки майонезу. Останній шар – білки, з бажання можна прикрасити страву на свій розсуд.

Смачного!

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