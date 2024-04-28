Цей салат вражає своїм смаком та ніжністю. Вдале поєднання продуктів гарантує, що він зникне зі столу просто за лічені хвилини.
Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт салату з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Куряче філе варимо або запікаємо. Нарізаємо кубиком і викладаємо у миску для салату (для гарної форми можна скористатися кондитерським кільцем).
- Змащуємо щедрим шаром майонезу. Потім викладаємо та розрівнюємо кукурудзу та знову змащуємо майонезом.
- Викладаємо тертий сир і робимо сіточку з майонезу. Ту саму процедуру повторюємо з огірками.
- Варені яйця ділимо на жовтки та білки. Жовтки дрібно натираємо та кладемо у салат. Солимо і даємо трішки майонезу.
- Останній шар – білки, з бажання можна прикрасити страву на свій розсуд.
Смачного!