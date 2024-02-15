Совершенный вкус без лишних усилий: рецепт салата для неотложных ситуаций

После тяжелого рабочего дня, полного событий, хочется попробовать что-то особенное, но и тратить время и силы на кухне желания нет. Салат из индейки и клюквы - идеальная опция, если вы именно в такой ситуации.

Салат с индейкой – отличный вариант для всех любителей простых блюд с большим количеством овощей. Он восхитителен на вкус и готовится за считанные минуты.

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Рецепт салата на ужин

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

– 400 грамм филе (индюшиного или куриного);– масло для жарки;– 200 грамм салатного микса;– 180 грамм яблок;– 90 грамм сушеной клюквы;– 200 грамм помидоров черри;– 45 миллилитров оливкового масла;– специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонная цедра, чили, тимьян, приправа для курицы.

Приготовление:

Мясо разрежьте на небольшие кусочки. Посыпьте их солью, перцем и приправами для курицы. Жарьте в разогретом растительном масле. Промойте листья салата и порвите листья на более мелкие кусочки, добавьте к индейке. Помидоры и яблоки помойте, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к остальным ингредиентам и хорошо перемешайте. В миске смешайте оливковое масло с солью, перцем, тимьяном, чили, измельченной петрушкой и цедрой лимона. Снова перемешайте. Готовым соусом полейте салат. Украсьте салат сушеной клюквой.

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