Совершенный вкус без лишних усилий: рецепт салата для неотложных ситуаций
15 февраля 2024, 14:05Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
После тяжелого рабочего дня, полного событий, хочется попробовать что-то особенное, но и тратить время и силы на кухне желания нет. Салат из индейки и клюквы - идеальная опция, если вы именно в такой ситуации.
Салат с индейкой – отличный вариант для всех любителей простых блюд с большим количеством овощей. Он восхитителен на вкус и готовится за считанные минуты.
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Рецепт салата на ужин
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 400 грамм филе (индюшиного или куриного);
– масло для жарки;
– 200 грамм салатного микса;
– 180 грамм яблок;
– 90 грамм сушеной клюквы;
– 200 грамм помидоров черри;
– 45 миллилитров оливкового масла;
– специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонная цедра, чили, тимьян, приправа для курицы.
Приготовление:
- Мясо разрежьте на небольшие кусочки.
- Посыпьте их солью, перцем и приправами для курицы. Жарьте в разогретом растительном масле.
- Промойте листья салата и порвите листья на более мелкие кусочки, добавьте к индейке.
- Помидоры и яблоки помойте, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к остальным ингредиентам и хорошо перемешайте.
- В миске смешайте оливковое масло с солью, перцем, тимьяном, чили, измельченной петрушкой и цедрой лимона. Снова перемешайте. Готовым соусом полейте салат.
- Украсьте салат сушеной клюквой.