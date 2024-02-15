Салат з індичкою – відмінний варіант для всіх любителів простих страв з великою кількістю овочів. Він чудовий на смак і готується за лічені хвилини.

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Рецепт салату на вечерю

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо розріжте на невеликі шматочки.
  2. Посипте їх сіллю, перцем і приправами для курки. Смажте в розігрітій олії.
  3. Промийте листя салату і порвіть листя на дрібніші шматочки, додайте до індички.
  4. Помідори і яблука помийте, наріжте невеликими кубиками. Додайте до решти інгредієнтів і добре перемішайте.
  5. У мисці змішайте оливкову олію з сіллю, перцем, чебрецем, чилі, подрібненою петрушкою та цедрою лимона. Знову перемішайте. Готовим соусом полийте салат.
  6. Прикрасьте салат сушеної журавлиною.