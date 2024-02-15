Салат з індичкою – відмінний варіант для всіх любителів простих страв з великою кількістю овочів. Він чудовий на смак і готується за лічені хвилини.
Цікаво Яке м'ясо обрати для соковитого стейка: приготуйте ідеальну вечерю
Рецепт салату на вечерю
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо розріжте на невеликі шматочки.
- Посипте їх сіллю, перцем і приправами для курки. Смажте в розігрітій олії.
- Промийте листя салату і порвіть листя на дрібніші шматочки, додайте до індички.
- Помідори і яблука помийте, наріжте невеликими кубиками. Додайте до решти інгредієнтів і добре перемішайте.
- У мисці змішайте оливкову олію з сіллю, перцем, чебрецем, чилі, подрібненою петрушкою та цедрою лимона. Знову перемішайте. Готовим соусом полийте салат.
- Прикрасьте салат сушеної журавлиною.