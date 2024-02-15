Салат с индейкой – отличный вариант для всех любителей простых блюд с большим количеством овощей. Он восхитителен на вкус и готовится за считанные минуты.

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Рецепт салата на ужин

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо разрежьте на небольшие кусочки.
  2. Посыпьте их солью, перцем и приправами для курицы. Жарьте в разогретом растительном масле.
  3. Промойте листья салата и порвите листья на более мелкие кусочки, добавьте к индейке.
  4. Помидоры и яблоки помойте, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к остальным ингредиентам и хорошо перемешайте.
  5. В миске смешайте оливковое масло с солью, перцем, тимьяном, чили, измельченной петрушкой и цедрой лимона. Снова перемешайте. Готовым соусом полейте салат.
  6. Украсьте салат сушеной клюквой.