Салат с индейкой – отличный вариант для всех любителей простых блюд с большим количеством овощей. Он восхитителен на вкус и готовится за считанные минуты.
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Рецепт салата на ужин
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо разрежьте на небольшие кусочки.
- Посыпьте их солью, перцем и приправами для курицы. Жарьте в разогретом растительном масле.
- Промойте листья салата и порвите листья на более мелкие кусочки, добавьте к индейке.
- Помидоры и яблоки помойте, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к остальным ингредиентам и хорошо перемешайте.
- В миске смешайте оливковое масло с солью, перцем, тимьяном, чили, измельченной петрушкой и цедрой лимона. Снова перемешайте. Готовым соусом полейте салат.
- Украсьте салат сушеной клюквой.