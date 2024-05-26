Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр

Салат из свеклы – это опция, с которой можно придумать множество вариаций. Брынза, еще несколько ингредиентов – вот и все, что нужно для превосходного результата.

На приготовление этого салата вам не нужно много энергии. Большинство ингредиентов уже точно есть в вашем холодильнике, поэтому осталось лишь несколько шагов, чтобы подать на стол вкусное дополнение к обеду или ужину.

Интересно Можно готовить каждый день – не надоест: ленивая запеканка, которую все просто обожают

Рецепт салата из свеклы и брынзы

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– несколько свеклы;

– брынза;

– немного оливкового масла;

– кориандр;

– фисташки (для украшения);

– соль и перец по вкусу;

соус:

– 50 грамм французской горчицы;

– 15 грамм сока лимона;

– 20 грамм оливкового масла;

– 2 грамма сушеного чеснока;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Смазываем свеклу специями и маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем. Этот процесс может быть длительным, поэтому есть время на другие дела. Все ингредиенты для соуса соединяем и перемешиваем венчиком. Свеклу натираем, добавляем брынзу, заправляем соусом и украшаем фисташкой.

Приятного аппетита!