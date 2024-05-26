Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр
Источник:ТикТок liubovkanivets
Салат из свеклы – это опция, с которой можно придумать множество вариаций. Брынза, еще несколько ингредиентов – вот и все, что нужно для превосходного результата.
На приготовление этого салата вам не нужно много энергии. Большинство ингредиентов уже точно есть в вашем холодильнике, поэтому осталось лишь несколько шагов, чтобы подать на стол вкусное дополнение к обеду или ужину.
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Рецепт салата из свеклы и брынзы
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– несколько свеклы;
– брынза;
– немного оливкового масла;
– кориандр;
– фисташки (для украшения);
– соль и перец по вкусу;
соус:
– 50 грамм французской горчицы;
– 15 грамм сока лимона;
– 20 грамм оливкового масла;
– 2 грамма сушеного чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Смазываем свеклу специями и маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем. Этот процесс может быть длительным, поэтому есть время на другие дела.
- Все ингредиенты для соуса соединяем и перемешиваем венчиком.
- Свеклу натираем, добавляем брынзу, заправляем соусом и украшаем фисташкой.
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