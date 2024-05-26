На приготування цього салату вам не потрібно багато енергії. Більшість інгредієнтів вже точно є у вашому холодильнику, тож залишилося лише кілька кроків, аби подати на стіл смачне доповнення до обіду або вечері.
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Рецепт салату з буряка та бринзи
Час: 2 години
Порцій: 4
Приготування:
- Змащуємо буряк спеціями та олією, загортаємо у фольгу та запікаємо. Цей процес може бути тривалим, тож є час на інші справи.
- Всі інгредієнти для соусу з'єднуємо та перемішуємо вінчиком.
- Буряк натираємо, додаємо бринзу, заправляємо соусом та прикрашаємо фісташкою.
Смачного!