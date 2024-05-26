На приготування цього салату вам не потрібно багато енергії. Більшість інгредієнтів вже точно є у вашому холодильнику, тож залишилося лише кілька кроків, аби подати на стіл смачне доповнення до обіду або вечері.

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Рецепт салату з буряка та бринзи

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– кілька буряків;

– бринза;

– трішки оливкової олії;

– коріандр;

– фісташки (для прикраси);

– сіль та перець до смаку; соус:

– 50 грамів французької гірчиці;

– 15 грамів соку лимону;

– 20 грамів оливкової олії;

– 2 грами сушеного часнику;

– сіль до смаку.

Приготування:

Змащуємо буряк спеціями та олією, загортаємо у фольгу та запікаємо. Цей процес може бути тривалим, тож є час на інші справи. Всі інгредієнти для соусу з'єднуємо та перемішуємо вінчиком. Буряк натираємо, додаємо бринзу, заправляємо соусом та прикрашаємо фісташкою.

Смачного!

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