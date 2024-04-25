Пасхальный салат – это невероятно вкусное сочетание, которое уместно повторить и впоследствии, не для праздничного застолья. Однако именно с пасхальными продуктами вкус блюда будет неповторимым.
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Рецепт пасхального салата
Время: 15 минут
Порций: в зависимости от желаемого количества ингредиентов
Приготовление:
- Вареные яйца нарезаем четвертинками и раскладываем по тарелке.
- Сверху выкладываем тонкие ломтики масла и посыпаем солью.
- Сверху добавляем тоненькие ломтики хрена.
- Выкладываем кусочками сыр.
- Добавляем порезанную полосками ветчину.
- Слегка украшаем грубо натертым хреном и по желанию зеленью.
Приятного аппетита!