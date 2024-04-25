Великодній салат – це неймовірно смачне поєднання, яке доречно повторити і згодом, не для святкового застілля. Однак саме з великодніми продуктами смак страви буде неповторним.
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Рецепт великоднього салату
Час: 15 хвилин
Порцій: в залежності від бажаної кількості інгредієнтів
Приготування:
- Варені яйця нарізаємо четвертинками та розкладаємо по тарілці.
- Зверху викладаємо тонкі скибочки масла та посипаємо сіллю.
- Зверху додаємо тонесенькі скибочки хрону.
- Викладаємо шматочками сир.
- Додаємо порізану смужками шинку.
- Злегка прикрашаємо грубо натертим хроном та за бажанням зеленню.
Смачного!