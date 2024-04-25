"Пасхальная мешанина": салат с ветчиной, который сразу разберут по тарелкам

25 апреля 2024, 23:55
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Источник:

gospodynka

Салаты – обязательное дополнение пасхального стола. Лучше всего подходят мясные, которые прекрасно сочетаются с куличом.

Пасхальный салат – это невероятно вкусное сочетание, которое уместно повторить и впоследствии, не для праздничного застолья. Однако именно с пасхальными продуктами вкус блюда будет неповторимым.

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Рецепт пасхального салата

Время: 15 минут

Порций: в зависимости от желаемого количества ингредиентов

Ингредиенты:

– яйца;
– сливочное масло;
– соль;
– корень хрена;
– творог домашний;
– копченая ветчина.

Приготовление:

  1. Вареные яйца нарезаем четвертинками и раскладываем по тарелке.
  2. Сверху выкладываем тонкие ломтики масла и посыпаем солью.
  3. Сверху добавляем тоненькие ломтики хрена.
  4. Выкладываем кусочками сыр.
  5. Добавляем порезанную полосками ветчину.
  6. Слегка украшаем грубо натертым хреном и по желанию зеленью.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська