Хрусткий та поживний салат – чудова ідея для вечері. Його просто готувати, а його смак просто божественний.
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Рецепт салату з руколою та гранатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помістіть руколу в миску, очистіть гранат і вийміть “плоди”.
- Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
- Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
- Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.