Хрусткий та поживний салат – чудова ідея для вечері. Його просто готувати, а його смак просто божественний.

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Рецепт салату з руколою та гранатом

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помістіть руколу в миску, очистіть гранат і вийміть “плоди”.
  2. Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
  3. Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
  4. Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.