Что приготовить на ужин в пост: рецепт салата, который должен быть у каждой хозяйки
22 марта 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Салаты – отличный способ разнообразить свой рацион большим количеством овощей. Их можно и даже нужно часто включать в свой рацион.
Хрустящий и питательный салат – отличная идея для ужина. Его просто готовить, а его вкус просто божественный.
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Рецепт салата с рукколой и гранатом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 2 горсти рукколы;
– 1 гранат;
– 50 грамм сыра фета;
– 2 столовые ложки очищенных семян подсолнечника;
– 100 грамм помидоров черри;
– 2 столовые ложки оливкового масла. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ”" які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!
Приготовление:
- Поместите рукколу в миску, очистите гранат и выньте "плоды".
- Смешайте руколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
- Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.