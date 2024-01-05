Какую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом
5 января 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:УНИАН
Одним из обязательных блюд на Второй Сочельник является голодная кутья. Она должна быть постной и обычно готовится только из зерна и меда.
Второй Сочельник или Голодная кутья – это день накануне Крещения Господня. По новому церковному календарю его отмечают 6 января, а голодную кутью готовят 5 января.
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Голодная кутья – классический рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 3 стакана воды;
– 1 столовая ложка масла;
– 3 столовые ложки меда;
– щепотка соли.
По желанию можно добавить :
– 150 граммов мака;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов грецких орехов.
На праздничном столе должно быть кутья / Фото unsplash
Приготовление:
- Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло.
- В готовую пшеницу добавьте мед.
- В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка.
- Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.