Другий Святвечір чи Голодна кутя – це день напередодні Хрещення Господнього. За новим церковним календарем його відзначають 6 січня, а голодну кутю готують 5 січня.

Варто знати Коли святкуємо Другий Святвечір у 2024 році: які страви потрібно приготувати

Голодна кутя – класичний рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Яку кутю треба готувати на Водохреще: давній рецепт з медом
На святковому столі має бути кутя / Фото unsplash

Приготування:

  1. Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію.
  2. У готову пшеницю додайте мед.
  3. В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка".
  4. Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.