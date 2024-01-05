Яку кутю треба готувати на Водохреще: давній рецепт з медом

Другий Святвечір чи Голодна кутя – це день напередодні Хрещення Господнього. За новим церковним календарем його відзначають 6 січня, а голодну кутю готують 5 січня.
Варто знати Коли святкуємо Другий Святвечір у 2024 році: які страви потрібно приготувати
Голодна кутя – класичний рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
На святковому столі має бути кутя / Фото unsplash
Приготування:
- Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію.
- У готову пшеницю додайте мед.
- В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка".
- Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.