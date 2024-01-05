Второй Сочельник или Голодная кутья – это день накануне Крещения Господня. По новому церковному календарю его отмечают 6 января, а голодную кутью готовят 5 января.

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Голодная кутья – классический рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Какую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом
На праздничном столе должно быть кутья / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло.
  2. В готовую пшеницу добавьте мед.
  3. В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка.
  4. Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.