Какую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом

Второй Сочельник или Голодная кутья – это день накануне Крещения Господня. По новому церковному календарю его отмечают 6 января, а голодную кутью готовят 5 января.
Стоит знать Когда празднуем Второй Сочельник в 2024 году: какие блюда нужно приготовить
Голодная кутья – классический рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
На праздничном столе должно быть кутья / Фото unsplash
Приготовление:
- Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло.
- В готовую пшеницу добавьте мед.
- В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка.
- Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.