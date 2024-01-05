Какую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом

Второй Сочельник или Голодная кутья – это день накануне Крещения Господня. По новому церковному календарю его отмечают 6 января, а голодную кутью готовят 5 января.

Стоит знать Когда празднуем Второй Сочельник в 2024 году: какие блюда нужно приготовить

Голодная кутья – классический рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 3 стакана воды;

– 1 столовая ложка масла;

– 3 столовые ложки меда;

– щепотка соли. По желанию можно добавить :

– 150 граммов мака;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов грецких орехов.



На праздничном столе должно быть кутья / Фото unsplash

Приготовление:

Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло. В готовую пшеницу добавьте мед. В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка. Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.

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