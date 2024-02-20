Попробуйте найти что-то лучше к закускам: острое зеленое масло на все случаи жизни
20 февраля 2024, 07:20Читати новину українською
Источник:prostoway
Зеленое масло может стать звездой вашего стола. Оно не только имеет эстетический вид, а поражает колоритом вкусовых впечатлений.
Зеленое масло – это то, что точно добавит эстетики для вашего стола. Впрочем, это не единственная его прелесть, ведь простое дополнение к закускам сможет ярко дополнить вкусовую гармонию.
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Рецепт острого зеленого масла
Время: 10 минут
Порций: примерно 120 – 130 грамм
Ингредиенты:
– 100 – 120 грамм масла;
– по 10 грамм укропа и петрушки;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Масло вынимаем из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
- Зелень измельчаем ножом, а чеснок продавливаем.
- Смешиваем все ингредиенты с маслом и немного солим.
- Перекладываем масло в удобную тару и перекладываем в холодильник для хранения.
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