Зелене масло – це те, що точно додасть естетики для вашого столу. Втім, це не єдина його принада, адже простий додаток до закусок зможе яскраво доповнити смакову гармонію.

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Рецепт гострого зеленого масла

Час: 10 хвилин

Порцій: приблизно 120 – 130 грамів

Приготування:

  1. Масло виймаємо з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
  2. Зелень подрібнюємо ножем, а часник продавлюємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти з маслом та трішки солимо.
  4. Перекладаємо масло у зручну тару та перекладаємо у холодильник для зберігання.

Смачного!