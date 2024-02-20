Зелене масло – це те, що точно додасть естетики для вашого столу. Втім, це не єдина його принада, адже простий додаток до закусок зможе яскраво доповнити смакову гармонію.

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Рецепт гострого зеленого масла

Час: 10 хвилин

Порцій: приблизно 120 – 130 грамів

Інгредієнти: – 100 – 120 грамів масла;

– по 10 грамів кропу та петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– сіль до смаку.

Приготування:

Масло виймаємо з холодильника, воно має бути кімнатної температури. Зелень подрібнюємо ножем, а часник продавлюємо. Змішуємо усі інгредієнти з маслом та трішки солимо. Перекладаємо масло у зручну тару та перекладаємо у холодильник для зберігання.

Смачного!

Ви будете у захваті: як швидко приготувати підливку до гарніру.