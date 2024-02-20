Зелене масло – це те, що точно додасть естетики для вашого столу. Втім, це не єдина його принада, адже простий додаток до закусок зможе яскраво доповнити смакову гармонію.
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Рецепт гострого зеленого масла
Час: 10 хвилин
Порцій: приблизно 120 – 130 грамів
Приготування:
- Масло виймаємо з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
- Зелень подрібнюємо ножем, а часник продавлюємо.
- Змішуємо усі інгредієнти з маслом та трішки солимо.
- Перекладаємо масло у зручну тару та перекладаємо у холодильник для зберігання.
Смачного!