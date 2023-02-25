Наверное, ни у кого не возникало особого труда с приготовлением бульона. Это далеко не самый сложный суп, хотя его вкус позволил завоевать сердца миллионов людей.

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Впрочем, просто сварить бульон мало – каждый из нас хочет, чтобы результат был непревзойденным. Достичь этого удается не всем, и виной этому одна распространенная ошибка.

Сколько воды нужно добавлять в бульон

Секрет ароматного и насыщенного бульона – в правильном количестве воды. Выглядит очень просто, но обычно из-за пренебрежения этим правилом блюдо редко приближается к идеалу..

У бульона есть свои секреты / Фото Pixabay

Итак, в основном хозяйки добавляют воду "на глаз". Этого нельзя делать, ведь шанс на ошибку слишком высок. Добавлять воду в процессе варки тоже плохая опция – тогда блюдо будет не таким насыщенным и ароматным.

Чтобы не прогадать, нужно запомнить одну простую формулу: на килограмм мяса с костями нужно 1,5 литра воды. Также не забывайте, что огонь нужно убавить в тот самый момент, как вода закипит.

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Время приготовления бульона также имеет большое значение, в идеале на блюдо нужно 3 – 4 часа. Если удастся сделать все правильно, то суп будет не только вкусным, но и прозрачным.