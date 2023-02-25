Напевно, ні в кого не виникало особливих труднощів із приготуванням бульйону. Це далеко не найскладніший суп, хоча його смак дозволив завоювати серця мільйонів людей.

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Втім, просто зварити бульйон мало – кожен з нас хоче, аби результат був неперевершеним. Досягнути цього вдається не всім, і виною цьому є одна поширена помилка.

Скільки води потрібно додавати у бульйон

Секрет ароматного та насиченого бульйону – у правильній кількості води. Виглядає дуже просто, але зазвичай через нехтування цим правилом страва рідко наближається до ідеалу.

У бульйону є свої секрети / Фото Pixabay

Отож, здебільшого господині додають воду "на око". Цього не можна робити, адже шанс на помилку надто високий. Додавати воду у процесі варіння теж погана опція – тоді страва буде не такою насиченою та ароматною.

Щоб не помилитися, потрібно запам'ятати одну просту формулу: на кілограм м'яса з кістками потрібно 1,5 літра води. Також не забувайте, вогонь потрібно зменшити у той самий момент, як вода закипить.

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Час приготування бульйону також має значення, в ідеалі на страву потрібно 3 – 4 години. Якщо вдасться все зробити правильно, то суп буде не лише смачним, а й прозорим.