Сверните тесто в рулет, острым ножом разрежьте рулет вдоль на две части (оставьте общий конец, не дорезайте до конца) и разделите так, чтобы была видна начинка.

Разложите обе части теста, сделав толстую косу.

Сверните косу "улиткой", образовав круглый венок.