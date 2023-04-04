Пасхальный венчик с ореховой начинкой – это ароматный и красивый праздничный пирог. Эта небанальная выпечка станет идеальной опцией для чаепития после сытного застолья.
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Рецепт пасхального венка
Время: 1,5 часа
Порций: 6
Выпечка, которая станет украшением Пасхи / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- В миску положите муку, сахар, дрожжи, добавьте щепотку соли, 2 яйца и 50 граммов растопленного масла, тщательно перемешайте и сформуйте тесто.
- Оставьте под крышкой на 40 минут.
- Приготовьте начинку: смешайте орехи с корицей, какао, сахаром и мягким маслом.
- Переложите тесто на стол, застеленный бумагой для выпечки, и снова вымешайте. Раскатайте в большой прямоугольник (около 60×30 сантиметров). Выложите ореховую массу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Сверните тесто в рулет, острым ножом разрежьте рулет вдоль на две части (оставьте общий конец, не дорезайте до конца) и разделите так, чтобы была видна начинка. Разложите обе части теста, сделав толстую косу. Сверните косу "улиткой", образовав круглый венок. Важно, чтобы конец теста был внизу.
- Выложите на противень и смажьте взбитым яйцом, посыпьте миндальной стружкой.
- Выпекайте примерно 45 – 50 минут.
- Остывший венок по желанию покройте глазурью или шоколадом.