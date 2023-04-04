Великодній віночок з горіховою начинкою – це ароматний і красивий святковий пиріг. Ця небанальна випічка стане ідеальною опцією для чаювання після ситного застілля.

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Рецепт великоднього вінка

Час: 1,5 години
Порцій: 6

Випічка, яка стане окрасою Великодня / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • У миску покладіть борошно, цукор, дріжджі, додайте дрібку солі, 2 яйця та 50 грамів розтопленого масла, ретельно перемішайте та сформуйте тісто.
  • Залиште під кришкою на 40 хвилин.
  • Приготуйте начинку: змішайте горіхи з корицею, какао, цукром і м'яким маслом.
  • Перекладіть тісто на стіл, застелений папером для випічки, і знову вимішайте. Розкачайте у великий прямокутник (приблизно 60×30 сантиметрів). Викладіть горіхову масу.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Згорніть тісто в рулет, гострим ножем розріжте рулет уздовж на дві частини (залиште спільний кінець, не дорізайте до кінця) і розділіть так, щоб було видно начинку. Розкладіть обидві частини тіста, зробивши товсту косу. Згорніть косу "равликом", утворивши круглий вінок. Важливо, щоб кінець тіста був внизу.
  • Викладіть на деко та змастіть збитим яйцем, посипте мигдальною стружкою.
  • Випікайте приблизно 45 – 50 хвилин.
  • Остиглий вінок за бажанням покрийте глазур'ю або шоколадом.