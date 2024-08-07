Ох и вкуснятина: салат из кабачка, перца, моркови и лука на зиму

Салат из кабачков, перца, моркови и лука – закрутка, которую точно следует приготовить. Такую закуску не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Это замечательное сочетание ингредиентов с насыщенным вкусом и цветом, не только вкусное, но и аппетитное. Эту консервацию можно приготовить всего за несколько шагов.

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Салат из кабачка, перца, моркови и лука

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 2 килограмма кабачков;– 500 граммов моркови;– 1 килограмм красного перца;– 400 граммов лука;– 120 миллилитров спиртового уксуса;– 120 граммов сахара;– 30 граммов соли;– специи: перец душистый, перец горошком, горчица в зернах по вкусу.

Приготовление:

Почистите кабачки и лук. Кабачки нарежьте крупными кубиками, а лук – кружочками, посыпьте солью и отставьте на 3 – 4 часа. Затем слейте с них сок. Почистите перец от семян и нарежьте его тонкой соломкой. Морковь следует почистить и натереть на крупной терке. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Вскипятите уксус с 2 стаканами воды, добавьте сахар и специи (горчицу, душистый перец, перец горошком). Горячим рассолом залейте салат и оставьте еще на 2 – 3 часа. Готовый салат вместе с жидкостью разложите в подготовленные стерилизованные банки. В каждую банку добавьте по 1 чайной ложке растительного масла. Пастеризуйте 15 минут после закипания.

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