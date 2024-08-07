Це чудове поєднання інгредієнтів з насиченим смаком і кольором, не тільки смачне, але й апетитне. Цю консервацію можна приготувати всього за кілька кроків.

До теми Це ідеальний рецепт у банці: як приготувати перець на зиму

Салат з кабачка, перцю, моркви та цибулі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Почистіть кабачки і цибулю.
  2. Кабачки наріжте великими кубиками, а цибулю – кружальцями, посипте сіллю і відставте на 3 – 4 години.
  3. Потім злийте з них сік.
  4. Почистіть перець від насіння і наріжте його тонкою соломкою. Моркву слід почистити та натерти на крупній тертці.
  5. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
  6. Закип'ятіть оцет з 2 склянками води, додайте цукор і спеції (гірчицю, запашний перець, перець горошком).
  7. Гарячим розсолом залийте салат і залиште ще на 2 – 3 години.
  8. Готовий салат разом з рідиною розкладіть в підготовлені стерилізовані банки.
  9. У кожну банку додайте по 1 чайній ложці олії.
  10. Пастеризуйте 15 хвилин після закипання.