Це чудове поєднання інгредієнтів з насиченим смаком і кольором, не тільки смачне, але й апетитне. Цю консервацію можна приготувати всього за кілька кроків.

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Салат з кабачка, перцю, моркви та цибулі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 500 грамів моркви;

– 1 кілограм червоного перцю;

– 400 грамів цибулі;

– 120 мілілітрів спиртового оцту;

– 120 грамів цукру;

– 30 грамів солі;

– спеції: перець духмяний, перець горошком, гірчиця у зернах до смаку.

Приготування:

Почистіть кабачки і цибулю. Кабачки наріжте великими кубиками, а цибулю – кружальцями, посипте сіллю і відставте на 3 – 4 години. Потім злийте з них сік. Почистіть перець від насіння і наріжте його тонкою соломкою. Моркву слід почистити та натерти на крупній тертці. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Закип'ятіть оцет з 2 склянками води, додайте цукор і спеції (гірчицю, запашний перець, перець горошком). Гарячим розсолом залийте салат і залиште ще на 2 – 3 години. Готовий салат разом з рідиною розкладіть в підготовлені стерилізовані банки. У кожну банку додайте по 1 чайній ложці олії. Пастеризуйте 15 хвилин після закипання.

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