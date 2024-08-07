Это замечательное сочетание ингредиентов с насыщенным вкусом и цветом, не только вкусное, но и аппетитное. Эту консервацию можно приготовить всего за несколько шагов.
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Салат из кабачка, перца, моркови и лука
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Почистите кабачки и лук.
- Кабачки нарежьте крупными кубиками, а лук – кружочками, посыпьте солью и отставьте на 3 – 4 часа.
- Затем слейте с них сок.
- Почистите перец от семян и нарежьте его тонкой соломкой. Морковь следует почистить и натереть на крупной терке.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Вскипятите уксус с 2 стаканами воды, добавьте сахар и специи (горчицу, душистый перец, перец горошком).
- Горячим рассолом залейте салат и оставьте еще на 2 – 3 часа.
- Готовый салат вместе с жидкостью разложите в подготовленные стерилизованные банки.
- В каждую банку добавьте по 1 чайной ложке растительного масла.
- Пастеризуйте 15 минут после закипания.