Это замечательное сочетание ингредиентов с насыщенным вкусом и цветом, не только вкусное, но и аппетитное. Эту консервацию можно приготовить всего за несколько шагов.

К теме Это идеальный рецепт в банке: как приготовить перец на зиму

Салат из кабачка, перца, моркови и лука

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистите кабачки и лук.
  2. Кабачки нарежьте крупными кубиками, а лук – кружочками, посыпьте солью и отставьте на 3 – 4 часа.
  3. Затем слейте с них сок.
  4. Почистите перец от семян и нарежьте его тонкой соломкой. Морковь следует почистить и натереть на крупной терке.
  5. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  6. Вскипятите уксус с 2 стаканами воды, добавьте сахар и специи (горчицу, душистый перец, перец горошком).
  7. Горячим рассолом залейте салат и оставьте еще на 2 – 3 часа.
  8. Готовый салат вместе с жидкостью разложите в подготовленные стерилизованные банки.
  9. В каждую банку добавьте по 1 чайной ложке растительного масла.
  10. Пастеризуйте 15 минут после закипания.