Калач – один из видов обрядового хлеба, сопровождающий празднование Рождества на протяжении многих поколений. Для того чтобы он оказался на вашем столе, нужны простые ингредиенты, совсем немного усилий и простой рецепт, которым делится 24 Канал.
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Рецепт рождественского калача
Время: 4 часа
Порций: 8
Приготовление:
- Муку просеиваем в миску.
- В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи, хорошо взбиваем. Добавляем 50 грамм муки, еще раз взбиваем и ставим на 30 минут в теплое место.
- Добавляем в опару 300 грамм муки, размешиваем и оставляем еще на 30 минут.
- После того как тесто подойдет, добавляем соль, масло и сметану. Замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 – 3 часа в теплом месте, каждые 30 минут вымешиваем.
- Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
- При желании добавляем в тесто цукаты или изюм, вымешиваем и делим тесто на 2 части.
- Из каждого шарика делаем колбаски и заплетаем калачи.
- Посыпаем калачи маком или кунжутом.
- Запекаем калачи 40 минут. Перед подачей даем остыть.
Приятного аппетита!