Калач – один из видов обрядового хлеба, сопровождающий празднование Рождества на протяжении многих поколений. Для того чтобы он оказался на вашем столе, нужны простые ингредиенты, совсем немного усилий и простой рецепт, которым делится 24 Канал.

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Рецепт рождественского калача

Время: 4 часа

Порций: 8

Ингредиенты: – 600 грамм муки;

– 200 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– 11 грамм сухих дрожжей;

– 70 грамм масла;

– 100 грамм сметаны;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– мак, кунжут, цукаты – по желанию.

Приготовление:

Муку просеиваем в миску. В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи, хорошо взбиваем. Добавляем 50 грамм муки, еще раз взбиваем и ставим на 30 минут в теплое место. Добавляем в опару 300 грамм муки, размешиваем и оставляем еще на 30 минут. После того как тесто подойдет, добавляем соль, масло и сметану. Замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 2 – 3 часа в теплом месте, каждые 30 минут вымешиваем. Духовку разогреваем до 200 градусов, противень застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. При желании добавляем в тесто цукаты или изюм, вымешиваем и делим тесто на 2 части. Из каждого шарика делаем колбаски и заплетаем калачи. Посыпаем калачи маком или кунжутом. Запекаем калачи 40 минут. Перед подачей даем остыть.

Приятного аппетита!