Калач – один із видів обрядового хліба, який супроводжує святкування Різдва впродовж багатьох поколінь. Для того, щоб він опинився на вашому столі, потрібні прості інгредієнти, зовсім трішечки зусиль і простий рецепт, яким ділиться 24 Канал.

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Рецепт різдвяного калача

Час: 4 години

Порцій: 8

Інгредієнти: – 600 грамів борошна;

– 200 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 11 грамів сухих дріжджів;

– 70 грамів масла;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– мак, кунжут, цукати – за бажанням.

Приготування:

Борошно просіваємо у миску. У тепле молоко додаємо цукор та дріжджі, добре збиваємо. Додаємо 50 грамів борошна, ще раз збиваємо та ставимо на 30 хвилин у тепле місце. Додаємо в опару 300 грамів борошна, розмішуємо та залишаємо ще на 30 хвилин. Після того, як тісто підійде, додаємо сіль, масло та сметану. Замішуємо тісто. Накриваємо рушником та залишаємо на 2 – 3 години у теплому місці, кожні 30 хвилин вимішуємо. Духовку розігріваємо до 200 градусів, деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. За бажання додаємо у тісто цукати чи родзинки, вимішуємо та ділимо тісто на 2 частини. З кожної кульки робимо ковбаски та заплітаємо калачі. Посипаємо калачі маком або кунжутом. Запікаємо калачі 40 хвилин. Перед подачею даємо охолонути.

Смачного!