Калач – один із видів обрядового хліба, який супроводжує святкування Різдва впродовж багатьох поколінь. Для того, щоб він опинився на вашому столі, потрібні прості інгредієнти, зовсім трішечки зусиль і простий рецепт, яким ділиться 24 Канал.
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Рецепт різдвяного калача
Час: 4 години
Порцій: 8
Приготування:
- Борошно просіваємо у миску.
- У тепле молоко додаємо цукор та дріжджі, добре збиваємо. Додаємо 50 грамів борошна, ще раз збиваємо та ставимо на 30 хвилин у тепле місце.
- Додаємо в опару 300 грамів борошна, розмішуємо та залишаємо ще на 30 хвилин.
- Після того, як тісто підійде, додаємо сіль, масло та сметану. Замішуємо тісто. Накриваємо рушником та залишаємо на 2 – 3 години у теплому місці, кожні 30 хвилин вимішуємо.
- Духовку розігріваємо до 200 градусів, деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією.
- За бажання додаємо у тісто цукати чи родзинки, вимішуємо та ділимо тісто на 2 частини.
- З кожної кульки робимо ковбаски та заплітаємо калачі.
- Посипаємо калачі маком або кунжутом.
- Запікаємо калачі 40 хвилин. Перед подачею даємо охолонути.
Смачного!