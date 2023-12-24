Калач – один із видів обрядового хліба, який супроводжує святкування Різдва впродовж багатьох поколінь. Для того, щоб він опинився на вашому столі, потрібні прості інгредієнти, зовсім трішечки зусиль і простий рецепт, яким ділиться 24 Канал.

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Рецепт різдвяного калача

Час: 4 години

Порцій: 8

Приготування:

  1. Борошно просіваємо у миску.
  2. У тепле молоко додаємо цукор та дріжджі, добре збиваємо. Додаємо 50 грамів борошна, ще раз збиваємо та ставимо на 30 хвилин у тепле місце.
  3. Додаємо в опару 300 грамів борошна, розмішуємо та залишаємо ще на 30 хвилин.
  4. Після того, як тісто підійде, додаємо сіль, масло та сметану. Замішуємо тісто. Накриваємо рушником та залишаємо на 2 – 3 години у теплому місці, кожні 30 хвилин вимішуємо.
  5. Духовку розігріваємо до 200 градусів, деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією.
  6. За бажання додаємо у тісто цукати чи родзинки, вимішуємо та ділимо тісто на 2 частини.
  7. З кожної кульки робимо ковбаски та заплітаємо калачі.
  8. Посипаємо калачі маком або кунжутом.
  9. Запікаємо калачі 40 хвилин. Перед подачею даємо охолонути.

Смачного!