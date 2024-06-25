Лунный календарь консервации: узнайте, когда закрутки получатся самыми вкусными
Летом все хозяева уже начинают готовиться к зиме. В частности, очень важно заняться консервацией.
Закрутки помогут сохранить вкусы лета на осень и зиму, информирует Вкусно 24. Ведь именно тогда многим не хватает витаминов и минералов.
Стоит попробовать Вы могли этого не знать: как правильно приготовить идеальные малосольные огурцы
Консервация в июне
В июне есть много зелени, огурцов и помидоров. В этом месяце можно консервировать как эти овощи, так и фрукты и ягоды. В частности, у многих созревают клубника, абрикосы, черешни и вишни.
- В первые дни июня хорошо консервировать зелень, чеснок и клубнику.
- В середине – кабачки, горошек, огурцы и помидоры.
- В конце июня можно закрыть варенье, джем, компот или повидло из ранних сортов яблок, абрикосов, черешни и тому подобное.
Помидоры можно консервировать уже в июне / Фото Depositphotos
Вишневый джем из вишни
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм вишен;
– 350 граммов яблок;
– 800 граммов сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты;
– 0,5 чайной ложки корицы.
Приготовление:
- Переберите и помойте вишни. Выньте из них косточки.
- Яблоки почистите, уберите сердцевину. Плоды натрите натрите.
- Вишни и яблоки перебейте блендером до желаемой консистенции.
- Добавьте сахар и растворенную в столовой ложке воды лимонную кислоту.
- Доведите массу до кипения на сильном огне, после чего уменьшите огонь до среднего. Варите джем, помешивая, 15 минут. Далее всыпьте корицу и варите еще 10 – 15 минут.
- Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном месте.
Консервация в июле
В июле обычно тоже консервируют те овощи и фрукты, которые успели хорошо созреть в июне. Также опытные хозяева заготавливают чеснок и картофель для длительного хранения. Т
- В начале июля закрывают чеснок, чернослив, персик и алычу.
- В середине месяца – абрикосы, смородину, крыжовник и ежевику.
- В конце июля консервируют кабачки, баклажаны, а также квасят капусту.
Консервированные фрукты порадуют вас вкусом зимой / Фото Depositphotos
Чтобы ваша работа не была напрасной и консервация удачная, важно заниматься этим в благоприятные дни.
- 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля, а также 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа будут благоприятнымдля консервации;
- в свою очередь, 1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, а также 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа лучше воздержаться от консервирования.
Консервированный горошек
Также в июле можно консервировать горошек. Советуем воспользоваться этим простым рецептом.
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 500 граммов очищенного зеленого горошка;
– 400 миллилитров воды;
– 20 граммов сахара;
– 20 граммов соли;
– 0,5 чайной ложки лимонного сока;
– 15 миллилитров уксуса 5%.
Приготовление:
- Раскройте стручки гороха и выберите хорошие семена. Положите их на дуршлаг и промойте под проточной водой.
- Положите горох в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 3 часа.
- Вылейте воду и наполните кастрюлю с горохом свежей. Поставьте на огонь.
- Когда горох закипит, добавьте сок лимона и варите еще примерно 3 минуты.
- Для маринада налейте в кастрюлю холодную чистую воду. Добавьте сахар и соль, перемешайте и закипятите.
- Добавьте уксус и снова доведите до кипения.
- Разложите горошек в чистые стерилизованные банки и залейте полностью маринадом. Закройте банки и стерилизуйте их 10 минут.
- Охладите банки при комнатной температуре. Храните консервированный горох в темном прохладном месте.
Консервация в августе
Август – самый богатый летний месяц на урожай. Поэтому тогда закрывают различные ягоды фрукты и овощи. в частности кабачки, патиссоны и баклажаны.
- В начале августа консервируют перец, арбуз, дыню, огурцы и помидоры.
- В середине – морковь, фасоль, кабачки, патиссоны, баклажаны и сливы.
- В конце месяца закрывают грушу, яблоки, абрикосы и виноград.