Місячний календар консервації: дізнайтеся, коли закрутки вийдуть найсмачнішими

Закрутки допоможуть зберегти смаки літа на осінь та зиму, інформує Смачно 24. Адже саме тоді багатьом бракує вітамінів та мінералів.

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Консервація у червні

У червні є багато зелені, огірків та помідорів. Цього місяця можна консервувати як ці овочі, так і фрукти та ягоди. Зокрема, у багатьох достигають полуниця, абрикоси, черешні та вишні.

У перші дні червня добре консервувати зелень, часник та полуницю.

У середині – кабачки, горошок, огірки та помідори.

Наприкінці червня можна закрити варення, джем, компот або повидло із ранніх сортів яблук, абрикосів, черешні тощо.



Помідори можна консервувати вже у червні / Фото Depositphotos

Вишневий джем

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишень;

– 350 грамів яблук;

– 800 грамів цукру;

– 2 грами лимонної кислоти;

– 0,5 чайної ложки кориці.

Приготування:

Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки. Яблука почистьте, приберіть серцевину. Плоди натріть. Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції. Додайте цукор та розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту. Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі всипте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.

Консервація у липні

У липні зазвичай теж консервують ті овочі та фрукти, які встигли добре дозріти у червні. Також досвідчені господарі заготовляють часник та картоплю для тривалого зберігання. Т

На початку липня закривають часник, чорнослив, персик та аличу.

У середині місяця – абрикоси, смородину, аґрус та ожину.

Наприкінці липня консервують кабачки, баклажани, а також квасять капусту.



Консервовані фрукти потішать вас смаком взимку / Фото Depositphotos

Щоб ваша робота не була марною і консервація вдала, важливо займатися цим в сприятливі дні.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 липня, а також 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня будуть сприятливими для консервації; своєю чергою, 1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня, а також 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня краще утриматися від консервування.

Консервований горошок

Також у липні можна консервувати горошок. Радимо скористатися цим простим рецептом.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів очищеного зеленого горошку;

– 400 мілілітрів води;

– 20 грамів цукру;

– 20 грамів солі;

– 0,5 чайної ложки лимонного соку;

– 15 мілілітрів оцту 5%.

Приготування:

Розкрийте стручки гороху та виберіть хороше насіння. Покладіть його на друшляк і промийте під проточною водою. Покладіть горох в каструлю, залийте водою і залиште на 3 години. Вилийте воду і наповніть каструлю з горохом свіжою. Поставте на вогонь. Коли горох закипить, додайте сік лимона і варіть ще приблизно 3 хвилини. Для маринаду налийте в каструлю холодну чисту воду. Додайте цукор і сіль, перемішайте та закип'ятіть. Додайте оцет і знову доведіть до кипіння. Розкладіть горошок в чисті стерилізовані банки та залийте повністю маринадом. Закрийте банки та стерилізуйте їх 10 хвилин. Охолодіть банки при кімнатній температурі. Зберігайте консервований горох в темному прохолодному місці.

Консервація у серпні

Серпень – найбагатший літній місяць на врожай. Тому тоді закривають різноманітні ягоди фрукти та овочі. зокрема кабачки, патисони та баклажани.

На початку серпня консервують перець, кавун, диню, огірки та помідори.

У середині – моркву, квасолю, кабачки, патисони, баклажани та сливи.

Наприкінці місяця закривають грушу, яблука, абрикоси та виноград.

Буде цікаво! Дізнайтеся, як законсервувати черешню у холодному маринаді.