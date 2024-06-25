Місячний календар консервації: дізнайтеся, коли закрутки вийдуть найсмачнішими

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Консервація у червні
У червні є багато зелені, огірків та помідорів. Цього місяця можна консервувати як ці овочі, так і фрукти та ягоди. Зокрема, у багатьох достигають полуниця, абрикоси, черешні та вишні.
- У перші дні червня добре консервувати зелень, часник та полуницю.
- У середині – кабачки, горошок, огірки та помідори.
- Наприкінці червня можна закрити варення, джем, компот або повидло із ранніх сортів яблук, абрикосів, черешні тощо.
Помідори можна консервувати вже у червні / Фото Depositphotos
Вишневий джем
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки.
- Яблука почистьте, приберіть серцевину. Плоди натріть.
- Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції.
- Додайте цукор та розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту.
- Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі всипте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин.
- Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.
Консервація у липні
У липні зазвичай теж консервують ті овочі та фрукти, які встигли добре дозріти у червні. Також досвідчені господарі заготовляють часник та картоплю для тривалого зберігання. Т
- На початку липня закривають часник, чорнослив, персик та аличу.
- У середині місяця – абрикоси, смородину, аґрус та ожину.
- Наприкінці липня консервують кабачки, баклажани, а також квасять капусту.
Консервовані фрукти потішать вас смаком взимку / Фото Depositphotos
Щоб ваша робота не була марною і консервація вдала, важливо займатися цим в сприятливі дні.
- 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 липня, а також 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня будуть сприятливими для консервації;
- своєю чергою, 1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня, а також 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня краще утриматися від консервування.
Консервований горошок
Також у липні можна консервувати горошок. Радимо скористатися цим простим рецептом.
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розкрийте стручки гороху та виберіть хороше насіння. Покладіть його на друшляк і промийте під проточною водою.
- Покладіть горох в каструлю, залийте водою і залиште на 3 години.
- Вилийте воду і наповніть каструлю з горохом свіжою. Поставте на вогонь.
- Коли горох закипить, додайте сік лимона і варіть ще приблизно 3 хвилини.
- Для маринаду налийте в каструлю холодну чисту воду. Додайте цукор і сіль, перемішайте та закип'ятіть.
- Додайте оцет і знову доведіть до кипіння.
- Розкладіть горошок в чисті стерилізовані банки та залийте повністю маринадом. Закрийте банки та стерилізуйте їх 10 хвилин.
- Охолодіть банки при кімнатній температурі. Зберігайте консервований горох в темному прохолодному місці.
Консервація у серпні
Серпень – найбагатший літній місяць на врожай. Тому тоді закривають різноманітні ягоди фрукти та овочі. зокрема кабачки, патисони та баклажани.
- На початку серпня консервують перець, кавун, диню, огірки та помідори.
- У середині – моркву, квасолю, кабачки, патисони, баклажани та сливи.
- Наприкінці місяця закривають грушу, яблука, абрикоси та виноград.