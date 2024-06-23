С этим рецептом малосольные огурцы получатся идеальными. Обязательно попробуйте.

Будет вкусно Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит

Малосольные огурцы

  • Время: 10 минут + 10 часов
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Замочите огурцы на 1 час в холодной воде.
  2. Затем хорошо помойте огурцы и сложите в пакет.
  3. Чеснок и укроп помойте и мелко нарежьте. Всыпьте в пакет к огурцам.
  4. Добавьте соль и сахар, завяжите пакет и хорошо его потрясите.
  5. Положите огурцы в холодильник минимум на 10 часов.