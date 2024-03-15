Ресторанное блюдо без стресса: простой рецепт идеальных кальмаров в духовке
15 марта 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:tanya.perchik
Не обходите кальмары в магазине, ведь из них можно приготовить очень вкусные и питательные блюда. Одним из них являются кальмары с травами в духовке.
Они готовятся просто, а вкус имеют просто незабываемый. Обязательно попробуйте воспользоваться этим рецептом.
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Кольца кальмаров в духовке
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 4 тушки кальмаров;
– 200 граммов черри;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка итальянских или прованских трав;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Кальмаров почистьте, обсушите и нарежьте кольцами.
- Черри помойте и разрежьте пополам.
- Смешайте кольца кальмаров, черри, травы, соль, оливковое масло и аккуратно перемешайте. Добавьте панировочные сухари, встряхните, перемешайте и сразу разложите на противне в один слой.
- Запекайте 15 минут при 180 градусах на режиме с конвекцией или при 200 градусах на режиме "Верх – низ"