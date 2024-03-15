Вони готуються просто, а смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте скористатися цим рецептом.
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Кільця кальмарів у духовці
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Кальмарів почистьте, обсушіть та наріжте кільцями.
- Чері помийте та розріжте навпіл.
- Змішайте кільця кальмарів, чері, трави, сіль, оливкову олію та акуратно перемішайте. Додайте панірувальні сухарі, струсіть, перемішайте і відразу розкладіть на деку в один шар.
- Запікайте 15 хвилин при 180 градусах на режимі з конвекцією або при 200 градусах на режимі "Верх – низ"