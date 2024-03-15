Вони готуються просто, а смакують просто незабутньо. Обов'язково спробуйте скористатися цим рецептом.

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Кільця кальмарів у духовці

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Кальмарів почистьте, обсушіть та наріжте кільцями.
  2. Чері помийте та розріжте навпіл.
  3. Змішайте кільця кальмарів, чері, трави, сіль, оливкову олію та акуратно перемішайте. Додайте панірувальні сухарі, струсіть, перемішайте і відразу розкладіть на деку в один шар.
  4. Запікайте 15 хвилин при 180 градусах на режимі з конвекцією або при 200 градусах на режимі "Верх – низ"