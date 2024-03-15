Они готовятся просто, а вкус имеют просто незабываемый. Обязательно попробуйте воспользоваться этим рецептом.
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Кольца кальмаров в духовке
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Кальмаров почистьте, обсушите и нарежьте кольцами.
- Черри помойте и разрежьте пополам.
- Смешайте кольца кальмаров, черри, травы, соль, оливковое масло и аккуратно перемешайте. Добавьте панировочные сухари, встряхните, перемешайте и сразу разложите на противне в один слой.
- Запекайте 15 минут при 180 градусах на режиме с конвекцией или при 200 градусах на режиме "Верх – низ"