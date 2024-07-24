Блюдо из глубины веков: готовим фантастический кандьор с картофелем и пшеном
24 июля 2024, 12:42Читати новину українською
Источник:Shuba
Украинская кухня – богата и разнообразна. Однако, к сожалению, некоторые блюда уже начали забываться.
Советуем хоть раз в жизни приготовить кандьор. Это блюдо вам точно понравится.
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Кандьор с пшеном
- Время: 40 минут
- Порций: 3
– 3 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 стакан пшена;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо помойте пшено до чистой воды. Картофель и лук почистьте и порежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Кастрюлю с 1,5 литром воды доведите до кипения. Посолите по вкусу, добавьте пшено и картофель. Уменьшите огонь и варите на слабом огне 20 минут, помешивая.
- Тем временем яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Взбейте до однородности.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и морковь до золотистости. Добавьте в кастрюлю и готовьте еще 2 – 3 минуты.
- В конце приготовления влейте в суп яйца тонкой струйкой. Доведите до вкуса солью и молотым перцем. Подавайте с зеленью.