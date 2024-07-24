Блюдо из глубины веков: готовим фантастический кандьор с картофелем и пшеном

24 июля 2024, 12:42
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Источник:

Shuba

Украинская кухня – богата и разнообразна. Однако, к сожалению, некоторые блюда уже начали забываться.

Советуем хоть раз в жизни приготовить кандьор. Это блюдо вам точно понравится.

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Кандьор с пшеном

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 стакан пшена;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо помойте пшено до чистой воды. Картофель и лук почистьте и порежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
  2. Кастрюлю с 1,5 литром воды доведите до кипения. Посолите по вкусу, добавьте пшено и картофель. Уменьшите огонь и варите на слабом огне 20 минут, помешивая.
  3. Тем временем яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Взбейте до однородности.
  4. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и морковь до золотистости. Добавьте в кастрюлю и готовьте еще 2 – 3 минуты.
  5. В конце приготовления влейте в суп яйца тонкой струйкой. Доведите до вкуса солью и молотым перцем. Подавайте с зеленью.

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Автор: Ольга Котів