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Кандьор с пшеном

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 стакан пшена;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 2 яйца;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Хорошо помойте пшено до чистой воды. Картофель и лук почистьте и порежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Кастрюлю с 1,5 литром воды доведите до кипения. Посолите по вкусу, добавьте пшено и картофель. Уменьшите огонь и варите на слабом огне 20 минут, помешивая. Тем временем яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Взбейте до однородности. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и морковь до золотистости. Добавьте в кастрюлю и готовьте еще 2 – 3 минуты. В конце приготовления влейте в суп яйца тонкой струйкой. Доведите до вкуса солью и молотым перцем. Подавайте с зеленью.

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