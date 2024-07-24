Советуем хоть раз в жизни приготовить кандьор. Это блюдо вам точно понравится.
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Кандьор с пшеном
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Хорошо помойте пшено до чистой воды. Картофель и лук почистьте и порежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Кастрюлю с 1,5 литром воды доведите до кипения. Посолите по вкусу, добавьте пшено и картофель. Уменьшите огонь и варите на слабом огне 20 минут, помешивая.
- Тем временем яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Взбейте до однородности.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и морковь до золотистости. Добавьте в кастрюлю и готовьте еще 2 – 3 минуты.
- В конце приготовления влейте в суп яйца тонкой струйкой. Доведите до вкуса солью и молотым перцем. Подавайте с зеленью.