Радимо хоч раз в житті приготувати кандьор. Ця страва вам точно сподобається.

Варто спробувати Ідеальна страва за копійки: геніальний рецепт цибулевих стрілок зі спаржевою квасолею

Кандьор зі пшоном

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 склянка пшона;

– 50 мілілітрів олії;

– 2 яйця;

– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Добре помийте пшоно до чистої води. Картоплю та цибулю почистьте та поріжте кубиками. Моркву натріть на великій терці. Каструлю з 1,5 літром води доведіть до кипіння. Посоліть до смаку, додайте пшоно і картоплю. Зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 20 хвилин, помішуючи. Тим часом яйця розбийте в миску, посоліть та поперчіть. Збийте до однорідності. На розігрітій пательні з олією обсмажте цибулю та моркву до золотавості. Додайте в каструлю та готуйте ще 2 – 3 хвилини. Наприкінці приготування влийте в суп яйця тонкою цівкою. Доведіть до смаку сіллю та меленим перцем. Подавайте із зеленню.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.