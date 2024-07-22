К луковым стрелкам невероятно подходит спаржевая фасоль. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь
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Как приготовить луковые стрелки и спаржевую фасоль
- Время: 45 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Спаржевую фасоль помойте и порежьте. Обжарьте до золотистости на хорошо разогретой сковороде на масле. На это уйдет примерно 20 минут.
- Луковые стрелки помойте и нарежьте на средние кусочки. Добавьте к фасоли, посолите и поперчите по вкусу.
- Жарьте примерно 7 – 10 минут, после чего залейте сливками. Накройте крышкой и тушите еще 10 – 15 минут.