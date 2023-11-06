Варіацій рецептів капусти "Пелюстки" є безліч, але ми надамо найпростіший – класичний, який подобається усім. Проте, звичайно ж, ви можете й поекспериментувати, додавши, до прикладу, селеру чи моркву.
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Рецепт квашеної капусти "Пелюстки"
Порцій: 8
Час: 40 хвилин + 10 хвилин підготовки
Приготування:
- Спочатку необхідно приготувати маринад. Для цього змішайте у воді сіль, цукор та спеції, після чого у самому кінці влийте оцет. Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння і прокип'ятіть 1 – 2 хвилини. Зніміть маринад з вогню і залиште вистигати.
- Далі почистьте буряк. Помийте його і наріжте невеликими брусочками або напівкільцями.
- Своєю чергою, капусту звільніть від верхнього шару листя й наріжте квадратами чи брусками.
- У чисті банки, які можна не стерилізувати, складіть шарами спочатку капусту, потім буряк та очищений і розрізаний на 2 – 4 частинки часник. Повторюйте так до самого верху.
- Залийте вміст банок маринадом і поставте в прохолодне місце.
- Пробувати капусту "Пелюстку" можна вже через 2 – 3 дні, але краще зачекати тиждень для повного розкриття смаку.
Смачного!