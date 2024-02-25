Рецепт, который всегда удается: рецепт капустного пирога с картошкой для всей семьи

25 февраля 2024, 14:30
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Источник:

Shuba

Капустный пирог - сытное и вкусное блюдо, которое еще и быстро готовится. Его можно подавать как горячим, так и холодным.

Целые капустные листья будут окутывать пирог во время запекания. Ее дополнит картофельное пюре с ветчиной и сыром.

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Капустный пирог из капусты

  • Время: 50 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 600 граммов картофельного пюре;
– 1 луковица;
– 150 граммов ветчины;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 капуста;
– соль, перец по вкусу;
– 30 граммов зеленого лука.

Приготовление:

  1. К пюре добавьте яйца, сыр, соль и нарезанный лук. Хорошо перемешайте.
  2. У капусты вырежьте кочан и погрузите головку в кипящую воду на несколько минут. Достаньте капусту и снимите мягкие верхние листья. Повторяйте, пока не снимете все крупные листья с капусты. Центральную часть капусты порубите.
  3. Нарезанную ветчину выложите на сухую сковороду, поставьте на средний огонь, жарьте, помешивая, пока вытопится как можно больше жира. Переложите к картофелю, а в сковороду выложите нашинкованную капусту. Посолите, перемешайте и тушите, пока не испарится весь сок.
  4. Капусту переложите к картофелю и добавьте перец. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  5. Форму для запекания смажьте тонким слоем смальца или масла, выложите большие капустные листья по кругу так, чтобы часть листьев свисала с краев. Еще один лист положите по центру.
  6. Выложите на капусту начинку и разровняйте. Посередине накройте начинку оставшимися листьями и плотно заверните на них те, что свисают по краям.
  7. Смажьте поверхность сметаной и запекайте 45 – 55 минут, пока не подрумянится. Подавайте с измельченным зеленым луком.

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Автор: Ольга Котів