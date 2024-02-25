Рецепт, который всегда удается: рецепт капустного пирога с картошкой для всей семьи
25 февраля 2024, 14:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Капустный пирог - сытное и вкусное блюдо, которое еще и быстро готовится. Его можно подавать как горячим, так и холодным.
Целые капустные листья будут окутывать пирог во время запекания. Ее дополнит картофельное пюре с ветчиной и сыром.
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Капустный пирог из капусты
- Время: 50 минут
- Порций: 5
– 600 граммов картофельного пюре;
– 1 луковица;
– 150 граммов ветчины;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 капуста;
– соль, перец по вкусу;
– 30 граммов зеленого лука.
Приготовление:
- К пюре добавьте яйца, сыр, соль и нарезанный лук. Хорошо перемешайте.
- У капусты вырежьте кочан и погрузите головку в кипящую воду на несколько минут. Достаньте капусту и снимите мягкие верхние листья. Повторяйте, пока не снимете все крупные листья с капусты. Центральную часть капусты порубите.
- Нарезанную ветчину выложите на сухую сковороду, поставьте на средний огонь, жарьте, помешивая, пока вытопится как можно больше жира. Переложите к картофелю, а в сковороду выложите нашинкованную капусту. Посолите, перемешайте и тушите, пока не испарится весь сок.
- Капусту переложите к картофелю и добавьте перец. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Форму для запекания смажьте тонким слоем смальца или масла, выложите большие капустные листья по кругу так, чтобы часть листьев свисала с краев. Еще один лист положите по центру.
- Выложите на капусту начинку и разровняйте. Посередине накройте начинку оставшимися листьями и плотно заверните на них те, что свисают по краям.
- Смажьте поверхность сметаной и запекайте 45 – 55 минут, пока не подрумянится. Подавайте с измельченным зеленым луком.