Еще одним ароматным ингредиентом является болгарский перец. Это блюдо удивит вас своим вкусом.
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Шницели в сливочном соусе
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте, обсушите бумажными полотенцами, порежьте тонкими ломтиками и отбейте с обеих сторон. Добавьте соли и перца. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте стейки по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Болгарский перец почистите, помойте и нарежьте кубиками или соломкой. Чеснок тоже очистите и измельчите. Обжарьте перец с чесноком в масле, которое осталось после мяса. Выложите сверху на шницели.
- В сковороду влейте воду или бульон, сливки, бросьте измельченные помидоры, посолите, поперчите, перемешайте и тушите на маленьком огне 10 – 15 минут. Готовым соусом полейте шницели с овощами.