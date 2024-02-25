Ціле капустяне листя огортатиме пиріг під час запікання. Її доповнить картопляне пюре з шинкою і сиром.

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Капустяний пиріг

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. До пюре додайте яйця, сир, сіль і нарізану цибулю. Добре перемішайте.
  2. У капусти виріжте качан і занурте голівку в киплячу воду на кілька хвилин. Дістаньте капустину та зніміть м'яке верхнє листя. Повторюйте, поки не знімете все велике листя з капусти. Центральну частину капусти посічіть.
  3. Нарізану шинку викладіть на суху пательню, поставте на середній вогонь, смажте, помішуючи, доки витопиться якомога більше жиру. Перекладіть до картоплі, а в пательню викладіть нашатковану капусту. Посоліть, перемішайте і тушкуйте, поки не випарується весь сік.
  4. Капусту перекладіть до картоплі та додайте перець. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  5. Форму для запікання змастіть тонким шаром смальцю чи олії, викладіть велике капустяне листя по колу так, щоб частина листків звисала з країв. Ще один лист покладіть по центру.
  6. Викладіть на капусту начинку й розрівняйте. Посередині накрийте начинку рештою листів і щільно загорніть на них ті, що звисають по краях.
  7. Змастіть поверхню сметаною і запікайте 45 – 55 хвилин, доки не підрум'яниться. Подавайте з подрібненою зеленою цибулею.