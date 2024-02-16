Это можно сказать и о Карааге. Несмотря на свое необычное название, это блюдо не является очень экзотическим

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Простой рецепт курочки по-японски

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 9 столовых ложек соевого соуса;

– 3 столовые ложки мирина;

– соль, черный молотый перец, чеснок молотый по вкусу;

– 1 килограмм филе бедра;

– 4 столовые ложки кукурузной муки;

– 6 столовых ложек пшеничной муки.

Приготовление:

Смешайте в миске соевый соус, мирин, соль, перец и молотый чеснок. Курицу нарежьте пополам, перемешайте филе в маринаде и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на целый день. В другую большую миску добавьте кукурузную и пшеничную муку. Перемешайте. Курицу обваляйте в муке. В хорошо разогретом масле обжарьте филе примерно 4 – 5 минут. Достаньте курицу и положите на бумажные полотенца, чтобы они впитали масло. Подавайте с любимым гарниром или соусом.

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