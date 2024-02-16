Это можно сказать и о Карааге. Несмотря на свое необычное название, это блюдо не является очень экзотическим
Стоит попробовать Главное – не проглотите язык: рецепт самого вкусного тушеного мяса из Кирилловки
Простой рецепт курочки по-японски
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте в миске соевый соус, мирин, соль, перец и молотый чеснок.
- Курицу нарежьте пополам, перемешайте филе в маринаде и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на целый день.
- В другую большую миску добавьте кукурузную и пшеничную муку. Перемешайте.
- Курицу обваляйте в муке.
- В хорошо разогретом масле обжарьте филе примерно 4 – 5 минут.
- Достаньте курицу и положите на бумажные полотенца, чтобы они впитали масло. Подавайте с любимым гарниром или соусом.