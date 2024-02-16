Это можно сказать и о Карааге. Несмотря на свое необычное название, это блюдо не является очень экзотическим

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Простой рецепт курочки по-японски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте в миске соевый соус, мирин, соль, перец и молотый чеснок.
  2. Курицу нарежьте пополам, перемешайте филе в маринаде и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на целый день.
  3. В другую большую миску добавьте кукурузную и пшеничную муку. Перемешайте.
  4. Курицу обваляйте в муке.
  5. В хорошо разогретом масле обжарьте филе примерно 4 – 5 минут.
  6. Достаньте курицу и положите на бумажные полотенца, чтобы они впитали масло. Подавайте с любимым гарниром или соусом.