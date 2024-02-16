Це можна сказати й про Карааґе. Попри свою незвичну назву, ця страва не є дуже екзотичною

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Простий рецепт курочки по-японськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте у мисці соєвий соус, мирин, сіль, перець та мелений часник.
  2. Курку наріжте навпіл, перемішайте філе у маринаді та залиште мінімум на 30 хвилин, а краще на цілий день.
  3. В іншу велику миску додайте кукурудзяне та пшеничне борошно. Перемішайте.
  4. Курку обваляйте в борошні.
  5. У добре розігрітій олії обсмажте філе приблизно 4 – 5 хвилин.
  6. Дістаньте курку та покладіть на паперові рушники, щоб вони увібрали олію. Подавайте з улюбленим гарніром чи соусом.