Це можна сказати й про Карааґе. Попри свою незвичну назву, ця страва не є дуже екзотичною
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Простий рецепт курочки по-японськи
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте у мисці соєвий соус, мирин, сіль, перець та мелений часник.
- Курку наріжте навпіл, перемішайте філе у маринаді та залиште мінімум на 30 хвилин, а краще на цілий день.
- В іншу велику миску додайте кукурудзяне та пшеничне борошно. Перемішайте.
- Курку обваляйте в борошні.
- У добре розігрітій олії обсмажте філе приблизно 4 – 5 хвилин.
- Дістаньте курку та покладіть на паперові рушники, щоб вони увібрали олію. Подавайте з улюбленим гарніром чи соусом.