Це можна сказати й про Карааґе. Попри свою незвичну назву, ця страва не є дуже екзотичною

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Простий рецепт курочки по-японськи

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 9 столових ложок соєвого соусу;

– 3 столові ложки мирину;

– сіль, чорний мелений перець, часник мелений до смаку;

– 1 кілограм філе стегна;

– 4 столові ложки кукурудзяного борошна;

– 6 столових ложок пшеничного борошна.

Приготування:

Змішайте у мисці соєвий соус, мирин, сіль, перець та мелений часник. Курку наріжте навпіл, перемішайте філе у маринаді та залиште мінімум на 30 хвилин, а краще на цілий день. В іншу велику миску додайте кукурудзяне та пшеничне борошно. Перемішайте. Курку обваляйте в борошні. У добре розігрітій олії обсмажте філе приблизно 4 – 5 хвилин. Дістаньте курку та покладіть на паперові рушники, щоб вони увібрали олію. Подавайте з улюбленим гарніром чи соусом.

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