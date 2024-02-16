Вы будете готовить это не раз: элементарный рецепт Карааге – сочной курочки по-японски
16 февраля 2024, 20:49Читати новину українською
Источник:rikochan_japan
Японцы – настоящие мастера лаконичности. Их рецепты часто простые и очень быстрые.
Это можно сказать и о Карааге. Несмотря на свое необычное название, это блюдо не является очень экзотическим
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Простой рецепт курочки по-японски
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 9 столовых ложек соевого соуса;
– 3 столовые ложки мирина;
– соль, черный молотый перец, чеснок молотый по вкусу;
– 1 килограмм филе бедра;
– 4 столовые ложки кукурузной муки;
– 6 столовых ложек пшеничной муки.
Приготовление:
- Смешайте в миске соевый соус, мирин, соль, перец и молотый чеснок.
- Курицу нарежьте пополам, перемешайте филе в маринаде и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на целый день.
- В другую большую миску добавьте кукурузную и пшеничную муку. Перемешайте.
- Курицу обваляйте в муке.
- В хорошо разогретом масле обжарьте филе примерно 4 – 5 минут.
- Достаньте курицу и положите на бумажные полотенца, чтобы они впитали масло. Подавайте с любимым гарниром или соусом.