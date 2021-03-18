Рецепт торта Птичье молоко без глютена от кондитера Лизы Глинской
Рецепт торта "Птичье молоко" совершенно не содержит муки, но при снятии пробы вы этого даже не заметите, ведь его вкус невероятен!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Невероятно нежный и легкий торт "Птичье молоко" без глютена придется по вкусу каждому! Рецепт от Лизы Глинской простой и очень вкусный!
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Для приготовления торта подготовьте круглую форму диаметром 18 и 16 сантиметров.
Рецепт торта "Птичье молоко"
- Яйца и сахар взбейте миксером до пышной массы.
- В микроволновке растопите шоколад, добавьте к нему сливочное масло и перемешайте.
- Соедините обе массы, тщательно перемешайте и вылейте в круглую форму диаметром 16 сантиметров.
- Выпекайте бисквит без муки в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.
- Готовый бисквит выньте из духовки. С помощью ложки прижмите его поверхность к основанию, ведь в середине он довольно "живой" и при охлаждении просядет.
- Отправьте охлажденный бисквит в морозилку на 2 – 3 часа.
- Подготовьте форму диаметром 18 сантиметров. На борта выложите бордюрную пленку.
- Для приготовления суфле взбейте миксером сгущенное молоко и мягкое сливочное масло.
- В кастрюле соедините агар-агар и воду, хорошо прогрейте. Добавьте сахар и проварите сироп до 109 градусов при постоянном помешивании.
- В чаше взбейте белки, лимонную кислоту на средних оборотах.
- Тоненькой струйкой влейте сироп в белок во время его постоянного взбивания.
- Небольшими порциями добавляйте к белковой массе смесь из сгущенки.
- Собираем торт: осторожно выньте шоколадный бисквит из формы с помощью ножа.
- На дно круглой формы вылейте суфле, утопите в нем шоколадный бисквит и отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
- Соедините шоколад и растительное масло и прогрейте в микроволновке.
- Выньте торт из холодильника, снимите с него бордюрную ленту и форму.
- Выложите его на подставку, чтобы покрыть глазурью.
- Залейте глазурью торт, уверенным движением снимите с помощью шпателя лишнее количество глазури, тем самым выровняв ее толщину по всей поверхности.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
- Растопите белый шоколад.
- Из слоя пергамента сделайте корнетик, вылейте в него шоколад. Срежьте кончик – 1 миллиметр.
- Напишите на торте "Птичье молоко" белым шоколадом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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