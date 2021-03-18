Рецепт торта "Птичье молоко" совершенно не содержит муки, но при снятии пробы вы этого даже не заметите, ведь его вкус невероятен!

Невероятно нежный и легкий торт "Птичье молоко" без глютена придется по вкусу каждому! Рецепт от Лизы Глинской простой и очень вкусный!

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Для приготовления торта подготовьте круглую форму диаметром 18 и 16 сантиметров.

Рецепт торта "Птичье молоко"

Ингредиенты:

– 50 г черного шоколада;

– 50 г сливочного масла;

– 40 г сахара;

– 50 г яиц.

Яйца и сахар взбейте миксером до пышной массы. В микроволновке растопите шоколад, добавьте к нему сливочное масло и перемешайте. Соедините обе массы, тщательно перемешайте и вылейте в круглую форму диаметром 16 сантиметров. Выпекайте бисквит без муки в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Готовый бисквит выньте из духовки. С помощью ложки прижмите его поверхность к основанию, ведь в середине он довольно "живой" и при охлаждении просядет. Отправьте охлажденный бисквит в морозилку на 2 – 3 часа.

Ингредиенты для суфле:

– 200 г сливочного масла;

– 100 г сгущенки;

– 80 мл воды;

– 180 г сахара;

– 5 г агар-агара;

– ванильный сахар;

– 90 г белка;

– лимонная кислота.

Подготовьте форму диаметром 18 сантиметров. На борта выложите бордюрную пленку. Для приготовления суфле взбейте миксером сгущенное молоко и мягкое сливочное масло. В кастрюле соедините агар-агар и воду, хорошо прогрейте. Добавьте сахар и проварите сироп до 109 градусов при постоянном помешивании. В чаше взбейте белки, лимонную кислоту на средних оборотах. Тоненькой струйкой влейте сироп в белок во время его постоянного взбивания. Небольшими порциями добавляйте к белковой массе смесь из сгущенки. Собираем торт: осторожно выньте шоколадный бисквит из формы с помощью ножа. На дно круглой формы вылейте суфле, утопите в нем шоколадный бисквит и отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.

Ингредиенты для глазури:

– 150 г шоколада;

– 40 мл растительного рафинированного масла;

– 20 г белого шоколада.