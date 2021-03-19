Існує багато різновидів чізкейку, але найсмачніший завжди той котрий ви приготуєте власноруч!

Суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася рецептом смачного чизкейка, який і сама залюбки готує вдома для доньки. Читайте також Рецепт торта Пташине молоко без глютену від кондитерки Лізи Глінської Чізкейк – особливий десерт з великою історією, кажуть, що ним навіть пригощали переможців Олімпійських Ігор. Рецепт карамельного чізкейка Інгредієнти:

– 4 упаковки пряженого йогурту (1360 г);

– 2 яйця;

– 100 мл вершків 33%;

– 100 г коричневого цукру;

– 200 г печива "Пряжене молоко";

– 200 г вершкового масла;

– 50 г мигдальної пудри (перебийте мигдальні пластівці в кавомолці);

– дрібка солі;

– жменька мигдалевих пластівців. Пряжений йогурт покладіть на марлі та залишіть на добу, щоб стекла зайва рідина. Таким чином ми отримаємо домашню пряжену рікоту – близько 500 грамів. Яйця збийте міксером з цукром. Змішайте рікоту, вершки, яйця з цукром до однорідної маси. Печиво перебийте блендером з вершковим маслом, мигдалевими пластівцями і сіллю. Викладіть крихту у круглу форму діаметром 18 – 20 сантиметрів. Вилийте сирну масу на основу з печива. Випікайте чізкейк при температурі 180 градусів 10 хвилин, далі зменште температуру до 150 та печіть ще 60 хвилин. Щоб чізкейк не тріснув обов'язково ставте додаткове деко з теплою водою в духовку. Готовий чізкейк залишіть в духовці до повного охолодження. Готовий охолоджений чізкейк посипте мигдалевими пластівцями та подавайте до столу. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)