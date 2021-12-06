Такой пирог очень просто приготовить – за пол часа можно получить торт, который просто тает во рту. Десерт идеально подойдет для праздничного стола.

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Рецепт рассчитан на 8 порций.

По словам шеф-повара Mccrea's Candies Анны Робертс, элегантный и сочный карамельный пирог – отличный способ разделить радость праздничного сезона.

Это лакомство не требует выпекания, их можно приготовить примерно за 20 – 30 минут и украсить непосредственно перед подачей,

– отметила Робертс.



Десерт прекрасно подойдет к праздничному столу / Фото Unsplash

Как приготовить карамельный пирог

Ингредиенты:

150 граммов твердой карамели

250 граммов пакетированного сливочного сыра

2 стакана и 5 столовых ложек жирных сливок

½ Стакана кондитерского сахара

¼ Чайной ложки соли

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 купленная в магазине основа для пирога

1 плитка шоколада

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Способ приготовления:

Поместите карамель в миску для микроволновой печи. Добавьте четыре столовые ложки сливок и поставьте в микроволновую печь. Растопите, помешивая каждые 20 секунд. Посыпьте тремя столовыми ложками растопленной карамельной смеси на дно основы для пирога. Добавьте сливочный сыр комнатной температуры в миску, добавьте растопленную карамель, оставшуюся ¼ стакана кондитерского сахара, ¼ чайной ложки соли и одну чайную ложку ванильного экстракта. С помощью ручного миксера взбивайте, пока ингредиенты хорошо не перемешаются и в смеси не останется комочков. В чистую миску поместите ¼ стакана кондитерского сахара, 1 чайную ложку ванильного экстракта и 2 чашки жирных сливок. Взбить миксером. Осторожно введите большую часть взбитых сливок в смесь карамели/сливочного сыра (сохраняя часть для верха пирога). Заполните готовый корж для пирога, оставив сверху декоративные завитки. Растопите 4 дополнительные карамели с 1 столовой ложкой сливок, дайте ему немного остыть, а затем посыпьте поверх пирога. Украсьте пирог натертым шоколадом или шоколадными локонами. При подаче добавьте ложку взбитых сливок к каждому ломтику.



Как выглядит карамельный пирог / Фото McCrea's Candies

Шеф-повар добавила, что украшать пирог надо уже после того, как он постоит в холодильнике ночь.