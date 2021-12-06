Такий пиріг дуже просто приготувати – за пів години можна отримати смаколик, що просто тане в роті. Десерт ідеально підійде для святкового столу.

Це цікаво Готуємо панкейки на сніданок: рецепт на молоці

Рецепт розрахований на 8 порцій.

За словами шеф-кухарки McCrea's Candies Анни Робертс, елегантний та соковитий карамельний пиріг – чудовий спосіб розділити радість святкового сезону.

Ці ласощі не вимагають випікання, їх можна приготувати приблизно за 20 – 30 хвилин і прикрасити безпосередньо перед подачею,

– зазначила Робертс.

Десерт чудово пасуватиме святковому столу / Фото Unsplash

Як приготувати карамельний пиріг

Інгредієнти:

150 грамів твердої карамелі

250 грамів пакетованого вершкового сиру

2 склянки та 5 столових ложок жирних вершків

½ склянки кондитерського цукру

¼ чайної ложки солі

2 чайні ложки ванільного екстракту

1 куплена в магазині основа для пирога

1 плитка шоколаду

Це смачно Новорічний торт за 5 хвилин без випікання: рецепт з йогуртом

Спосіб приготування:

Помістіть карамель у миску для мікрохвильової печі. Додайте чотири столові ложки вершків і поставте в мікрохвильову піч. Розтопіть, помішуючи кожні 20 секунд. Посипте трьома столовими ложками розтопленої карамельної суміші на дно основи для пирога. Додайте вершковий сир кімнатної температури в миску, додайте розтоплену карамель, що залишилася, ¼ склянки кондитерського цукру, ¼ чайної ложки солі та одну чайну ложку ванільного екстракту. За допомогою ручного міксера збивайте, поки інгредієнти добре не перемішаються і в суміші не залишиться грудочок. У чисту миску помістіть ¼ склянки кондитерського цукру, 1 чайну ложку ванільного екстракту і 2 чашки жирних вершків. Збити міксером. Обережно введіть більшу частину збитих вершків у суміш карамелі/вершкового сиру (зберігаючи частину для верхівки пирога). Заповніть готовий корж для пирога, залишивши зверху декоративні завитки. Розтопіть 4 додаткові карамелі з 1 столовою ложкою вершків; дайте йому трохи охолонути, а потім посипте поверх пирога. Прикрасьте пиріг натертим шоколадом або шоколадними локонами. При подачі додайте ложку збитих вершків до кожної скибочки.

Як виглядає карамельний пиріг / Фото McCrea's Candies

Шеф-кухарка додала, що прикрашати пиріг треба вже після того, як він постоїть у холодильнику ніч.