Такий пиріг дуже просто приготувати – за пів години можна отримати смаколик, що просто тане в роті. Десерт ідеально підійде для святкового столу.
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Рецепт розрахований на 8 порцій.
За словами шеф-кухарки McCrea's Candies Анни Робертс, елегантний та соковитий карамельний пиріг – чудовий спосіб розділити радість святкового сезону.
Ці ласощі не вимагають випікання, їх можна приготувати приблизно за 20 – 30 хвилин і прикрасити безпосередньо перед подачею,
– зазначила Робертс.
Десерт чудово пасуватиме святковому столу / Фото Unsplash
Як приготувати карамельний пиріг
Інгредієнти:
- 150 грамів твердої карамелі
- 250 грамів пакетованого вершкового сиру
- 2 склянки та 5 столових ложок жирних вершків
- ½ склянки кондитерського цукру
- ¼ чайної ложки солі
- 2 чайні ложки ванільного екстракту
- 1 куплена в магазині основа для пирога
- 1 плитка шоколаду
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Спосіб приготування:
- Помістіть карамель у миску для мікрохвильової печі. Додайте чотири столові ложки вершків і поставте в мікрохвильову піч. Розтопіть, помішуючи кожні 20 секунд.
- Посипте трьома столовими ложками розтопленої карамельної суміші на дно основи для пирога.
- Додайте вершковий сир кімнатної температури в миску, додайте розтоплену карамель, що залишилася, ¼ склянки кондитерського цукру, ¼ чайної ложки солі та одну чайну ложку ванільного екстракту. За допомогою ручного міксера збивайте, поки інгредієнти добре не перемішаються і в суміші не залишиться грудочок.
- У чисту миску помістіть ¼ склянки кондитерського цукру, 1 чайну ложку ванільного екстракту і 2 чашки жирних вершків. Збити міксером.
- Обережно введіть більшу частину збитих вершків у суміш карамелі/вершкового сиру (зберігаючи частину для верхівки пирога). Заповніть готовий корж для пирога, залишивши зверху декоративні завитки.
- Розтопіть 4 додаткові карамелі з 1 столовою ложкою вершків; дайте йому трохи охолонути, а потім посипте поверх пирога.
- Прикрасьте пиріг натертим шоколадом або шоколадними локонами. При подачі додайте ложку збитих вершків до кожної скибочки.
Як виглядає карамельний пиріг / Фото McCrea's Candies
Шеф-кухарка додала, що прикрашати пиріг треба вже після того, як він постоїть у холодильнику ніч.