Карамельный пирог к праздничному столу: готовим без духовки

6 декабря 2021 , 06:20
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Источник:

Fox news

Нежный и вкусный пирог легко приготовить дома за 30 минут. Как удивить гостей изысканным десертом, не включая духовку – рассказала шеф-повар кондитерской сети.

Такой пирог очень просто приготовить – за пол часа можно получить торт, который просто тает во рту. Десерт идеально подойдет для праздничного стола.

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Рецепт рассчитан на 8 порций.

По словам шеф-повара Mccrea's Candies Анны Робертс, элегантный и сочный карамельный пирог – отличный способ разделить радость праздничного сезона.

Это лакомство не требует выпекания, их можно приготовить примерно за 20 – 30 минут и украсить непосредственно перед подачей,
– отметила Робертс.


Десерт прекрасно подойдет к праздничному столу / Фото Unsplash

Как приготовить карамельный пирог

Ингредиенты:

  • 150 граммов твердой карамели
  • 250 граммов пакетированного сливочного сыра
  • 2 стакана и 5 столовых ложек жирных сливок
  • ½ Стакана кондитерского сахара
  • ¼ Чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 купленная в магазине основа для пирога
  • 1 плитка шоколада

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Способ приготовления:

  1. Поместите карамель в миску для микроволновой печи. Добавьте четыре столовые ложки сливок и поставьте в микроволновую печь. Растопите, помешивая каждые 20 секунд.
  2. Посыпьте тремя столовыми ложками растопленной карамельной смеси на дно основы для пирога.
  3. Добавьте сливочный сыр комнатной температуры в миску, добавьте растопленную карамель, оставшуюся ¼ стакана кондитерского сахара, ¼ чайной ложки соли и одну чайную ложку ванильного экстракта. С помощью ручного миксера взбивайте, пока ингредиенты хорошо не перемешаются и в смеси не останется комочков.
  4. В чистую миску поместите ¼ стакана кондитерского сахара, 1 чайную ложку ванильного экстракта и 2 чашки жирных сливок. Взбить миксером.
  5. Осторожно введите большую часть взбитых сливок в смесь карамели/сливочного сыра (сохраняя часть для верха пирога). Заполните готовый корж для пирога, оставив сверху декоративные завитки.
  6. Растопите 4 дополнительные карамели с 1 столовой ложкой сливок, дайте ему немного остыть, а затем посыпьте поверх пирога.
  7. Украсьте пирог натертым шоколадом или шоколадными локонами. При подаче добавьте ложку взбитых сливок к каждому ломтику.


Как выглядит карамельный пирог / Фото McCrea's Candies

Шеф-повар добавила, что украшать пирог надо уже после того, как он постоит в холодильнике ночь.

Автор: Ярослава Прадід