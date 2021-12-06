Карамельный пирог к праздничному столу: готовим без духовки
Источник:Fox news
Нежный и вкусный пирог легко приготовить дома за 30 минут. Как удивить гостей изысканным десертом, не включая духовку – рассказала шеф-повар кондитерской сети.
Такой пирог очень просто приготовить – за пол часа можно получить торт, который просто тает во рту. Десерт идеально подойдет для праздничного стола.
Это интересно Готовим панкейки на завтрак: рецепт на молоке
Рецепт рассчитан на 8 порций.
По словам шеф-повара Mccrea's Candies Анны Робертс, элегантный и сочный карамельный пирог – отличный способ разделить радость праздничного сезона.
Это лакомство не требует выпекания, их можно приготовить примерно за 20 – 30 минут и украсить непосредственно перед подачей,
– отметила Робертс.
Десерт прекрасно подойдет к праздничному столу / Фото Unsplash
Как приготовить карамельный пирог
Ингредиенты:
- 150 граммов твердой карамели
- 250 граммов пакетированного сливочного сыра
- 2 стакана и 5 столовых ложек жирных сливок
- ½ Стакана кондитерского сахара
- ¼ Чайной ложки соли
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 1 купленная в магазине основа для пирога
- 1 плитка шоколада
Это вкусно Новогодний торт за 5 минут без выпечки: рецепт с йогуртом
Способ приготовления:
- Поместите карамель в миску для микроволновой печи. Добавьте четыре столовые ложки сливок и поставьте в микроволновую печь. Растопите, помешивая каждые 20 секунд.
- Посыпьте тремя столовыми ложками растопленной карамельной смеси на дно основы для пирога.
- Добавьте сливочный сыр комнатной температуры в миску, добавьте растопленную карамель, оставшуюся ¼ стакана кондитерского сахара, ¼ чайной ложки соли и одну чайную ложку ванильного экстракта. С помощью ручного миксера взбивайте, пока ингредиенты хорошо не перемешаются и в смеси не останется комочков.
- В чистую миску поместите ¼ стакана кондитерского сахара, 1 чайную ложку ванильного экстракта и 2 чашки жирных сливок. Взбить миксером.
- Осторожно введите большую часть взбитых сливок в смесь карамели/сливочного сыра (сохраняя часть для верха пирога). Заполните готовый корж для пирога, оставив сверху декоративные завитки.
- Растопите 4 дополнительные карамели с 1 столовой ложкой сливок, дайте ему немного остыть, а затем посыпьте поверх пирога.
- Украсьте пирог натертым шоколадом или шоколадными локонами. При подаче добавьте ложку взбитых сливок к каждому ломтику.
Как выглядит карамельный пирог / Фото McCrea's Candies
Шеф-повар добавила, что украшать пирог надо уже после того, как он постоит в холодильнике ночь.