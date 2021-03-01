Как приготовить картофель Буланжер с курицей: домашний рецепт
Думаете, что приготовить вкусное и полезное на обед? Мы подготовили для вас рецепт картофеля с курицей, запеченного в духовке. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Картофель Буланжер – блюдо французской кухни. Традиционно готовят с мясом и ароматными специями. В переводе с французского означает – "картофель булочника". Вкусная запеченная картошка с хрустящей корочкой и нежным куриным мясом понравится всем.
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Рецепт картофеля Буланжер с курицей
- Для приготовления помойте, очистите картофель, нарежьте тонкими ломтиками (3 мм). В миске залейте холодной водой.
- Тщательно помойте, нарежьте ломтиками куриное филе.
- Очистите от шелухи лук, нарежьте полукольцами.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук с чесноком, добавьте тимьян, лавровый лист. Снимите с огня, добавьте измельченную петрушку.
- Мясо обжарьте на сковороде, добавьте к луку.
- Готовый бульон в кастрюле доведите до кипения.
- На дно керамической формы выложите слоями картофель, сверху равномерно распределите половину обжаренного лука и мясо, далее – слой картофеля.
- Залейте горячим бульоном картофель, сверху выложите кубики сливочного масла.
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение одного часа до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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