Думаете, что приготовить вкусное и полезное на обед? Мы подготовили для вас рецепт картофеля с курицей, запеченного в духовке. Запишите себе рецепт.

Картофель Буланжер – блюдо французской кухни. Традиционно готовят с мясом и ароматными специями. В переводе с французского означает – "картофель булочника". Вкусная запеченная картошка с хрустящей корочкой и нежным куриным мясом понравится всем.

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Рецепт картофеля Буланжер с курицей

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 1 килограмм картофеля;

– 80 граммов сливочного масла 82%;

– 225 граммов лука;

– 1,5 литра куриного бульона;

– 1 зубчик чеснока;

– тимьян;

– лавровый лист;

– петрушка;

– соль, перец.