Як приготувати картоплю Буланжер з куркою: домашній рецепт
Думаєте, що приготувати смачне та корисне на обід? Ми підготували для вас рецепт картоплі з куркою, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Наша Ряба
Картопля Буланжер — страва французької кухні. Традиційно готують з м'ясом та ароматними спеціями. У перекладі з французької означає — "картопля булочника". Смачна запечена картопля зі хрусткою скоринкою та ніжним курячим м'ясом сподобається усім.
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Рецепт картоплі буланжер з куркою
- Для приготування помийте, почистіть картоплю, наріжте тонкими скибочками (3 мм). У мисці залийте холодною водою.
- Ретельно помийте, наріжте скибочками куряче філе.
- Почистіть від лушпиння цибулю, наріжте півкільцями.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- На пательні з вершковим маслом обсмажте цибулю з часником, додайте чебрець, лавровий лист. Зніміть з вогню, додайте подрібнену петрушку.
- М'ясо обсмажте на пательні, додайте до цибулі.
- Готовий бульйон у каструлі доведіть до кипіння.
- На дно керамічної форми викладіть шарами картоплю, зверху рівномірно розподіліть половину обсмаженої цибулі та курки, далі – шар картоплі.
- Залийте гарячим бульйоном картоплю, зверху викладіть кубики вершкового масла.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом однієї години до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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