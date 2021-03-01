Думаєте, що приготувати смачне та корисне на обід? Ми підготували для вас рецепт картоплі з куркою, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.

Картопля Буланжер — страва французької кухні. Традиційно готують з м'ясом та ароматними спеціями. У перекладі з французької означає — "картопля булочника". Смачна запечена картопля зі хрусткою скоринкою та ніжним курячим м'ясом сподобається усім.

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Рецепт картоплі буланжер з куркою

Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 1 кілограм картоплі;

– 80 грамів вершкового масла 82%;

– 225 грамів цибулі;

– 1,5 літри курячого бульйону;

– 1 зубчик часнику;

– чебрець;

– лист лавровий;

– петрушка;

– сіль, перець.