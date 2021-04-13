Как приготовить картофель фри из батата: рецепт от Марко Черветти
Хрустящую жареную картошку фри любят взрослые и дети. Марко Черветти поделился рецептом из батата. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти рассказывает как приготовить картофель фри из батата и изысканный соус "Айоли", который прекрасно дополнит блюдо. Батат можно не чистить, а тщательно помыть.
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Картофель фри
- Тщательно помойте картофель, нарежьте соломкой.
- В кастрюле разогрейте масло до 160 градусов. Окуните картофель в масло, обжарьте несколько минут, выложите в миску, оставьте на 30 минут.
- Увеличьте температуру до 190 градусов, окуните картофель, обжарьте до золотой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
- Выложите готовый батат на тарелку, добавьте соль.
- Для приготовления соуса очистите чеснок, измельчите ножом.
- Отварной картофель нарежьте кубиками.
- В миску выложите чеснок, добавьте отварной картофель соль, оливковое масло, измельчите блендером до однородной консистенции.
- Готовый батат подавайте с соусом. Приятного аппетита!
Рецепт картофеля фри от Марко Черветти в видео:
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