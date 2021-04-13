Хрустящую жареную картошку фри любят взрослые и дети. Марко Черветти поделился рецептом из батата. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти рассказывает как приготовить картофель фри из батата и изысканный соус "Айоли", который прекрасно дополнит блюдо. Батат можно не чистить, а тщательно помыть.

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Картофель фри

Ингредиенты:

– 1 батат;

– масло для жарки.

Ингредиенты для соуса:

– 5-6 зубчиков чеснока;

– оливковое масло,

– 1/2 отварного картофеля;

– оливковое масло;

– соль.

Тщательно помойте картофель, нарежьте соломкой. В кастрюле разогрейте масло до 160 градусов. Окуните картофель в масло, обжарьте несколько минут, выложите в миску, оставьте на 30 минут. Увеличьте температуру до 190 градусов, окуните картофель, обжарьте до золотой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла. Выложите готовый батат на тарелку, добавьте соль. Для приготовления соуса очистите чеснок, измельчите ножом. Отварной картофель нарежьте кубиками. В миску выложите чеснок, добавьте отварной картофель соль, оливковое масло, измельчите блендером до однородной консистенции. Готовый батат подавайте с соусом. Приятного аппетита!

Рецепт картофеля фри от Марко Черветти в видео: